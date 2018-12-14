Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
Известия
04:31

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко. Ранее 14 декабря при вводе имени и фамилии украинского лидера в поиске сообщалось, что он скончался три дня назад.
Известия04:31
с чего всё началось

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

Поисковая система «Яндекс» по запросу о Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдала результат, согласно которому действующий президент Украины «умер 11 декабря 2018 года».
ФАН04:10

Подробнее о событии

«Яндекс» объяснил «дату смерти» Порошенко

РИА Новости06:17

«Яндекс» переложил на «Википедию» ответственность за «смерть» Порошенко

Известия07:11

«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко

RT на русском04:45

«Яндекс» объяснил ошибку, связанную со «смертью» Порошенко

Газета.Ru05:46

Всего лишь агрегатор. В «Яндексе» разъяснили ситуацию с «умершим» Порошенко

Life.ru04:41

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

ФАН04:10

В «Яндексе» объяснили, почему поисковик «похоронил» Порошенко

Говорит Москва04:43
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Политика

НАТО сожалеет о решении Косова создать собственную армию

Обновлено в 06:41
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 07:58
Политика

СБУ забрали митрополита Агапита на встречу с Порошенко

Сотрудники Службы безопасности Украины забрали митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из дома, чтобы доставить в Киев, сообщил глава юридического отдела канонической УПЦ Александр Бахов.
Обновлено в 08:02
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика

ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.
Обновлено в 02:13
Политика

Россияне назвали человека года среди политиков

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 05:53
Политика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
Обновлено в 07:20
Политика

Володин: форум молодых законодателей и экспертов станет ежегодным

Форум молодых законодателей и экспертов, который стартовал в пятницу на базе корпоративного университета Сбербанка, будет проводиться ежегодно.
Обновлено в 04:53
Политика

Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.
Обновлено в 01:55
Политика

Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче углеводородов в Сирии

РФ и Сирия в рамках заседания двухсторонней межправительственной комиссии подписали коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов, сообщили РИА Новости в секретариате российской части межправкомиссии.
Обновлено в 05:58
Политика

Памятник Суворову демонтируют в Киеве

Обновлено в 04:30
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