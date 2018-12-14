Поисковая система «Яндекс» по запросу о Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдала результат, согласно которому действующий президент Украины «умер 11 декабря 2018 года».

с чего всё началось

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко. Ранее 14 декабря при вводе имени и фамилии украинского лидера в поиске сообщалось, что он скончался три дня назад.

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