Политика

В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
Известия
04:31

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко. Ранее 14 декабря при вводе имени и фамилии украинского лидера в поиске сообщалось, что он скончался три дня назад.
Известия04:31
с чего всё началось

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

Поисковая система «Яндекс» по запросу о Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдала результат, согласно которому действующий президент Украины «умер 11 декабря 2018 года».
ФАН04:10

Подробнее о событии

«Яндекс» объяснил «дату смерти» Порошенко

РИА Новости06:17

«Яндекс» переложил на «Википедию» ответственность за «смерть» Порошенко

Известия07:11

«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко

RT на русском04:45

«Яндекс» объяснил ошибку, связанную со «смертью» Порошенко

Газета.Ru05:46

Всего лишь агрегатор. В «Яндексе» разъяснили ситуацию с «умершим» Порошенко

Life.ru04:41

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

ФАН04:10

В «Яндексе» объяснили, почему поисковик «похоронил» Порошенко

Говорит Москва04:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика

ЕС отреагировал на решение Косова создать армию

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет по поводу решения Косова создать свою армию.
Обновлено в 07:20
Политика

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об автономной работе российского сегмента интернета в случае, если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы

Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Политика

Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав.
Обновлено в 09:12
Политика

Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

ДНР привела войска в полную боевую готовность

В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 07:58
Политика

Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который исключил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 05:41
Политика

Новый мэр Симферополя намерена скорректировать генеральный план города

14 ноября горсовет Симферополя отправил в отставку по собственному желанию главу администрации Игоря Лукашева, который занимал эту должность с сентября 2017 года.
Обновлено в 10:03
Политика

Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика

Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах.
Обновлено в 09:38
Политика

Путину рассказали о снижении цен на икру

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, который рассказал о снижении оптовых цен на красную рыбу и икру.
Обновлено в 08:48
Политика

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.
Обновлено в 07:08
Политика

Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление произошло в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика

Китай «заморозит» пошлины на автомобили из США

Китай «заморозит» на 90 дней пошлины на ввоз автомобилей из США, 14 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 09:29
Политика

Медведев утвердил Зинченко в должности главы РАО

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил Юрия Зинченко на посту президента Российской академии образования (РАО).
Обновлено в 09:44
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