В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева.

В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

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