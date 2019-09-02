ЖКХ
РБКВ Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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Общество
Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией
Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Газета.Ru 01:23
Политика
Борисов заявил о возможности передачи частот под 5G в крупных городах
Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделяемые под спецсвязь, могут передать для 5G в крупных регионах.
ТК Звезда вчера в 22:25
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Шоу-бизнес
Беременной Анастасии Решетовой стало плохо в самолете
Беременная Анастасия Решетова почувствовала себя плохо на борту самолета.
Актуальные Новости 02:50
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Общество
На Ямале ради «небольшого хайпа» посулили школьникам бесплатный кальян
На Ямале одна из кальянных пообещала школьникам в День знаний «кальян на фрукте» в подарок.
REGNUM 04:59
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Здоровье
«Инцидент не самый приятный». После бунта нижнетагильских врачей Цуканов анонсировал крупную проверку
По мнению полномочного представителя президента РФ в УрФО проблема в Нижнем Тагиле возникла не из-за системы здравоохранения, а из-за нехватки врачей.
ФедералПресс 05:11
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Авто
Обновлённую «Газель» показали до премьеры
Автоновости дня 04:29
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Музыка
Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Футбол
Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»
Sports.ru вчера в 17:58
Футбол
Фанат футбольного «Енисея» объявил голодовку до победы команды
Фанат объявил о том, что сдерживает данное ранее слово и объявляет голодовку до победы «Енисея» «хоть над каким-то клубом».
Sibnovosti.ru вчера в 04:04
Футбол
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днем рождения
Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с днем рождения, запись опубликована на странице команды в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург 05:31
Экономика
КамАЗ влез в убытки на ₽3,2 млрд. Тяжелые грузовики покупают плохо
Чистый убыток КамАЗа за первое полугодие 2019 года составил ₽3,2 млрд. В таком же периоде прошлого года у компании была прибыль — ₽1,8 млрд.
РБК 03:07
Политика
Грузия концентрирует военнослужащих на границе с Южной Осетией
Грузия продолжает стягивать военнослужащих на границу с Южной Осетией Стало известно, что сегодня в приграничный Хашурский район Грузии переброшено около 30 вооруженных солдат и офицеров.
Rusvesna.su вчера в 13:09
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.
Вести.Ru 05:18
Космос
Борисова возмутил «огромный разброс» в оценках стоимости лунной программы
Вице-премьер Юрий Борисов выразил возмущение в связи с тем, что оценка средств, необходимых на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.
Взгляд.ру 00:20
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19