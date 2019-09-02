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РБКРБКВ Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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