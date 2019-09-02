Общество
РБКВ Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующее распоряжение подписала мэр Якутска Сардана Авксентьева.
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В Gears 5 начало сражений будут инициировать игроки
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Экономика
AliExpress радикально упростил доставку посылок
В августе сообщалось, что AliExpress упростил процедуру возврата товара — теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Lenta.ru 03:58
Космос
Телескоп снял удивительное изображение галактики в созвездии Гидры
02.09.19 Космический рентгеновский телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства получил изображение галактики Messier 83, в созвездии Гидра, находящейся от нас на расстоянии примерно в 15 миллионов световых лет.
Портал Поиск 03:34
Футбол
«ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара
Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.
Спорт-Экспресс вчера в 21:37
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Рита Дакота прервала песню на концерте в Кремле из-за звукорежиссера
Телепрограмма вчера в 15:17
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Телеканал 360° вчера в 20:46
Политика
Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США
Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
Утро.ru 04:09
Происшествия
В Брянской области умер избитый полицейским подросток
По данным агентства «Брянские новости», конфликт между майором Денисом Тереховым и подростком произошел возле местного кафе, сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° вчера в 16:30
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Политика
РФ и Украина не обменяются заключёнными 2 сентября
Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдёт в самое ближайшее время, заявлял 20 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.
News.ru 03:28
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Кино
Джуд Лоу высказался о цитате Достоевского про бога
Известный актер Джуд Лоу, сыгравший главного героя в сериале «Новый папа» - продолжении ленты «Молодой папа», на Международном Венецианском кинофестивале высказался о цитате Федора Достоевского о боге.
Комсомольская правда вчера в 22:59
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Авто
5 спорткаров, которые превратились в диких покорителей бездорожья
Спорткар переобули в злые внедорожные шины, сварили новый выхлоп, как следует защитили днище, водрузили на крышу светодиодную люстру и присобачили лебёдку.
Журнал Авто.ру 02:19
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Политика
Болтон рассказал о «ясном» послании Пенса Зеленскому
Власти США продолжат поддерживать территориальную целостность Украины, это чётко дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому вице-президент США Майк Пенс во время переговоров в Варшаве.
REGNUM 02:17
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Автоспорт
Себастьян Феттель: Я старался сдерживать Льюиса
F1news.ru вчера в 11:23
Наука
Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти после 40 лет
Ученые рассказали, как снизить риск ранней смерти после 40 лет.
ФАН 01:16
Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34