В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протестаОбщественное телевидение России 14:58

с чего всё началось

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК. По словам директора якутской единой диспетчерской службы Андрея Шарыгина, всего в городе насчитано до 450 автобусов. На маршрут не вышли примерно 40.

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

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Здоровье Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства «Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.

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Гаджеты Смартфоны Redmi подорожают до 370 долларов Лу Вэйбин отметил, что если на раннем этапе развития бренд Redmi специализировался на смартфонах ценой около 149 долларов, но теперь уровень поднят до 238 долларов и в будущем цена будет расти.