В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэраRT на русском 01:50

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Политика СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.

Технологии Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Британский учёный Чун-Вэй Су рассказал, что полиграф реагирует на изменение работы некоторых отделов мозга человека, когда проверяемый говорит неправду.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Политика Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.

Здоровье Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Общество Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Происшествия Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64 Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.

Политика Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию» «В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в Европейском парламенте», — заявил Меланшон.

Политика В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.

Происшествия В Каталонии 25 человек пострадали в массовом ДТП В аварии с участием 12 машин в Испании пострадали не менее 25 человек, пишет газета El Periodico.

Общество Грозы и понижение температуры ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет, температура понизится до 16-20 градусов.

Происшествия Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Общество Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.

Общество Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.