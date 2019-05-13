Происшествия
В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэраRT на русском 01:50
Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
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В связи с чем у первого заммэра Якутска Владимира Федорова проводят обыски в кабинете
Якутия.Инфовчера в 23:37
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