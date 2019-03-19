Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протестаРБК 08:56

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска.
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После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил
 Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.
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В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

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