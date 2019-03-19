Происшествия
В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работуКоммерсантъ 12:27
Причиной отказа выйти на работу, как сообщает «Интерфакс», стали опасения выходцев из Средней Азии расправы после того, как 17 марта житель Киргизии изнасиловал местную жительницу.
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с чего всё началось
После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.Медиазона05:45
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SakhaPress.ruвчера в 21:41
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