Происшествия

В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работуКоммерсантъ 12:27

Причиной отказа выйти на работу, как сообщает «Интерфакс», стали опасения выходцев из Средней Азии расправы после того, как 17 марта житель Киргизии изнасиловал местную жительницу.
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После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил
 Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.
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