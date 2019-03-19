В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работуКоммерсантъ 12:27

с чего всё началось

Причиной отказа выйти на работу, как сообщает «Интерфакс», стали опасения выходцев из Средней Азии расправы после того, как 17 марта житель Киргизии изнасиловал местную жительницу.

В Якутске на фоне межнациональных волнений мигранты не вышли на работу

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Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Космос Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25» Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Космос Крупный астероид EA2 приближается к Земле Крупный астероид пролетит недалеко от Земли 22 марта, сообщает пресс-служба NASA.

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Технологии «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах «Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».

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Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

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