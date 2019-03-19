Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протестаОбщественное телевидение России 14:58

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК. По словам директора якутской единой диспетчерской службы Андрея Шарыгина, всего в городе насчитано до 450 автобусов. На маршрут не вышли примерно 40.
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После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил
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В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

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