В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протестаОбщественное телевидение России 14:58

с чего всё началось

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК. По словам директора якутской единой диспетчерской службы Андрея Шарыгина, всего в городе насчитано до 450 автобусов. На маршрут не вышли примерно 40.

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

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