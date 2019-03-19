Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протестаОбщественное телевидение России 14:58
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК. По словам директора якутской единой диспетчерской службы Андрея Шарыгина, всего в городе насчитано до 450 автобусов. На маршрут не вышли примерно 40.
Читать в источнике
Оценить360
с чего всё началось
После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.Медиазона05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Фотофакт: В Якутске неизвестные разгромили магазин «Фрукты-овощи» на Бестужева-Марлинского
SakhaPress.ruвчера в 21:41
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом
Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом.
Обновлено в 07:41
Футбол
Кокорин отметил день рождения в СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Футбол
Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам
В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Космос
В Москве проводят эксперимент по имитации полета на Луну
Обновлено в 07:55
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Политика
Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной
Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Футбол
Сборная России прибыла в Бельгию
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Экономика
Акции «Черкизово» упали на 15% после новостей о SPO
Акции «Черкизово» на торгах Московской биржи подешевели на 15% после того, как группа объявила о намерении провести предложение своих обыкновенных акций.
Обновлено в 04:37
Общество
70-летний Валерий Леонтьев планирует стать отцом: обзор прессы
Что случилось с президентом Казахстана Назарбаевым; где можно купить пакет с китайским воздухом; станет ли богаче Россия, если вновь объединить 15 республик.
Обновлено в 20:24
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Авто
Обновленный Subaru Legacy вышел на российский рынок
Официальные дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленные седаны Legacy.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54