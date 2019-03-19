В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протестаРБК 08:56

с чего всё началось

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска.

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

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Армия и оружие Военные Израиля арестовали семерых палестинцев Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.

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Игры Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

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Экономика С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2% Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.

Наука Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.

Происшествия Из галереи в центре Москвы украли пять картин Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

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Политика Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.