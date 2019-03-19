Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протестаРБК 08:56
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска.
Читать в источнике
Оценить294
с чего всё началось
После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.Медиазона05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Фотофакт: В Якутске неизвестные разгромили магазин «Фрукты-овощи» на Бестужева-Марлинского
SakhaPress.ruвчера в 21:41
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Культура
Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo
Обновлено в 16:41
Кино
Вышел трейлер «Истории игрушек 4»
Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Культура
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступит с 14 концертами в городах России в рамках турне Unforgettable tour.
Обновлено в 06:03
Общество
Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски
Обновлено в 05:31
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Игры
Первый сезон Apex Legends начнётся завтра
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»
Обновлено в 14:33
Космос
РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей
Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено вчера в 20:55
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Наука
Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля
Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране
За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
ВСУ доукомплектуют резервистами
В Народной милиции ЛНР заявили, что минобороны незалежной планирует заставить резервистов подписать контракт, и отправить в зону так называемой «операции объединенных сил».
Обновлено в 07:34
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43