Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протестаРБК 08:56
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска.
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с чего всё началось
После антимигрантского митинга из-за изнасилования местной жительницы в Якутске не вышли на маршруты водители около 90 автобусов, сообщил Sakhaday директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин.Медиазона05:45
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