В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протестаРБК 08:56

с чего всё началось

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу. Об этом РБК сообщил собеседник, близкий к руководству Якутска.

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

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