Происшествия
В Якутске эвакуировали здания мэрии и поликлиникиИА ЯСИА вчера в 20:49
Сегодня утром поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях Якутска. Были эвакуированы работники и посетители мэрии и поликлиники №3. Как сообщил ЯСИА сотрудник мэрии, эвакуацию объявили 9.50 утра. Около часа саперы и кинологи работали в здании.
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В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник
КП - Якутиявчера в 21:50
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Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными
Больницы Иркутска, получившие по электронной почте сообщения о «минировании», восстановили работу в штатном режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Главу Нефтеюганска госпитализировали после обысков
Сразу после обысков в мэрии Нефтеюганска у главы города Сергея Дегтярёва ухудшилось самочувствие.
Обновлено в 00:51
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Технологии
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
В России планируют ввести платную регистрацию всех устройств, обладающих IMEI-кодами (международным идентификатором мобильного оборудования): от смартфонов до некоторых моделей водосчетчиков.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда
Обновлено в 01:06
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака
Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика
Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу
Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.
Обновлено вчера в 21:36
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты от рака
Возникновение онкологических заболеваний предотвращает процесс аутофагии в клетках, считают ученые калифорнийские ученые и специалисты немецкого Гейдельбергского университета.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Технологии
Apple уволила больше 200 сотрудников
Корпорация Apple уволила больше 200 сотрудников, которые занимались проектом беспилотного автомобиля Titan.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Поезда дальнего следования в Саратовской области идут в четверг с задержкой до трех часов, причиной стали сложные метеоусловия — на регион обрушился сильный снегопад.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В жилом доме в Балашихе произошел взрыв
В жилой многоэтажке в подмосковной Балашихе произошел пожар. Ему предшествовал взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, который в феврале совершит тестовый беспилотный запуск новейшего корабля Crew Dragon (Dragon-2), его продолжительность была меньше запланированной, сообщает портал Space Flight Now со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Культура
Портреты Ленина продали на аукционе в Лондоне за $62 тыс. и $84 тыс
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
Роспотребнадзор и Минздрав России разработали и утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа, в которую будет входить четвертый антиген гриппа В, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Стали известны новые детали финального сезона «Игры престолов»
Французская телесеть Orange Cinema Series раскрыла данные о хронометраже серий последнего сезона сериала «Игра престолов», который стартует 14 апреля.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Бетономешалка порвала контактный провод на шоссе Энтузиастов
В районе станции метро «Авиамоторная» бетономешалка зацепила контактный провод.
Обновлено в 01:04