В Якутске эвакуировали здания мэрии и поликлиникиИА ЯСИА вчера в 20:49

Сегодня утром поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях Якутска. Были эвакуированы работники и посетители мэрии и поликлиники №3. Как сообщил ЯСИА сотрудник мэрии, эвакуацию объявили 9.50 утра. Около часа саперы и кинологи работали в здании.

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