Происшествия

На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человекГазета.Ru 05:39

В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах одной сети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает РИА "Новости". По информации ведомства, все отравившиеся употребляли пищу из ресторанах одной сети.
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