Происшествия

В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанахТАСС 03:48

Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска. Госпитализированы 23 человека, говорится в сообщении ведомства.
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