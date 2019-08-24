Происшествия
В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанахТАСС 03:48
Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска. Госпитализированы 23 человека, говорится в сообщении ведомства.
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33 человека отравились в ресторанах «Белые ночи» и «София» в Якутске
YakutiaMedia.ru23 августа в 20:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
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