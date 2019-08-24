Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска. Госпитализированы 23 человека, говорится в сообщении ведомства.

В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанах

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