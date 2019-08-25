Происшествия

В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанахИнтерфакс 03:25

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
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Почти 40 человек отравились на свадьбах в Якутске

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33 человека отравились в ресторанах «Белые ночи» и «София» в Якутске

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