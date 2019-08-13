Происшествия

В Якутии в ДТП погибли пять человекRT на русском 19:51

В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, авария произошла на 379-м км автодороги.
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