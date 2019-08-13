Происшествия
В Якутии в ДТП погибли пять человекRT на русском 19:51
В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, авария произошла на 379-м км автодороги.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:06, Вашингтон
Наука
Вузы начнут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта
Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов заявил о запуске инновационной программы внедрения искусственного интеллекта в системы оценки успеваемости студентов высших учебных заведений.
Обновлено в 02:20
Технологии
Появился новый способ телефонного мошенничества от имени банков
Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана клиентов банка. Для него не требуется узнавать конфиденциальные данные.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики
Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.
Обновлено в 20:50
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса заставлял ребенка убрать свою рвоту
В столице Свердловской области разгорелся скандал после того, как мальчику, ехавшему в общественном транспорте стало плохо и его стошнило.
Обновлено в 12:22
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено 10 августа в 09:13
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Космос
Китайские роботы-собаки буксируют минивэны и перевозят людей
Обновлено вчера в 02:22
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы едва не сожгли пятилетнюю девочку
В Новокузнецке две девочки баловались с зажигалкой и случайно подожгли на ней платье.В Новокузнецке две девочки чуть не сожгли свою маленькую подругу.
Обновлено в 01:48
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Футбол
Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Голландии, «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 13:34
Общество
На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег
В минувшие выходные на юго-востоке Австралии, оказавшейся под властью антарктического циклона, впервые за последние 35 лет выпал снег.
Обновлено в 07:45
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
Иркутские дети покинули ужаснувший их рязанский лагерь
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, в лагере за лето успели отдохнуть 468 детей.
Обновлено в 10:46
Футбол
Александр Беленов: «Не оказался в „Зените“ благодаря непорядочности людей, с которыми раньше работал»
Голкипер "Уфы" Александр Беленов признался, что мог оказаться в "Зените", но впоследствии в питерский клуб перешел Андрей Лунев.
Обновлено в 19:17
Общество
Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%
В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Монако» сделал предложение «Интеру» по трансферу Икарди
По информации источника, монегаски связались с миланским клубом и сделали предложение по трансферу аргентинского игрока.
Обновлено в 17:44
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжелых травм после смерти двухлетней девочки в Ханкайском районе Приморья, задержан ее 21-летний отчим, сообщил РИА Новости старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.
Обновлено в 20:41
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено в 05:12