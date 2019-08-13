Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в ЯкутииИзвестия вчера в 20:05
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.
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В Якутии в ДТП погибли пять человек и ранены четверо: подробности трагедии
SakhaPress.ruвчера в 22:18
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:43, Вашингтон
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