В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Политика Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Армия и оружие Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Армия и оружие Нетрезвый боец ВСУ из-за разногласий прострелил ногу сослуживцу Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в состоянии алкогольного опьянения прострелил ногу своему сослуживцу.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.

Политика Reuters назвало кандидата на должность посла США в России Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

Авто В Сети вспомнили об уникальном внедорожнике «Кентавр» на базе «Нивы» В основу трехдверного внедорожника «Кентавр-2160» легло шасси «Нивы», но с удлиненной до 2,4 метров колесной базой.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, США, обыграв американку Элисон Риске.