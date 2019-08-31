Происшествия
Евразия DailyВ Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
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Один человек погиб и пять пострадали в результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.Аргументы и Фактывчера в 09:01
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Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2
Интерфаксвчера в 21:36
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
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Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей
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