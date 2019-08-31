Происшествия

Евразия DailyЕвразия DailyВ Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2

В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Один человек погиб и пять пострадали в результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха
.
Аргументы и Фактывчера в 09:01

Подробнее о событии

Прокуратура начала проверку авиапроисшествия в Верхоянском районе

SakhaLife.ruвчера в 21:45

Пострадавшие в авиакатастрофе в Якутии находятся в тяжелом состоянии

SakhaPress.ru00:24

Четверо пострадавших в результате авиапроисшествия в Якутии находятся в тяжёлом состоянии

SakhaNewsвчера в 23:03

Минздрав Якутии сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

Интерфаксвчера в 21:36

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-2

РИА Новостивчера в 22:39

Прокуратура Якутии проводит проверку по факту гибели людей при вынужденной посадке Ан-2

ИА ЯСИАвчера в 20:47

Пострадавшие при вынужденной посадке самолета АН-2 в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Якутия 24вчера в 20:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

РБК вчера в 17:34
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Футбол

Новичок «Спартака» Тил раскрыл новые подробности своего перехода в клуб

Ранее сообщалось, что стали известны новые детали будущего игрока "Спартака" Лоренцо Мельгарехо.
Газета.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес

«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу

Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Технологии

Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter

Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.
Экономика сегодня вчера в 18:10
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Армия и оружие

Американский военный погиб в Афганистане

В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Музыка

Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 23:56
Политика

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Политика

Личную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента

RT на русском 00:48
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Здоровье

Спорт во время беременности защищает маму и ребенка

MedikForum.ru вчера в 07:41
Футбол

«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.
Матч ТВ вчера в 16:39
Политика

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН вчера в 14:39
Единоборства

Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем

ТАСС вчера в 09:43
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Транспорт

Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
Известия 28 августа в 04:46
Экономика

Шредер призвал привлечь независимых экспертов для контроля за нефтью

По мнению Шредера, предложения «Транефти» о передаче операционного контроля над принадлежащими грузоотправителям пунктам сдачи-приема нефти (ПСП) не смогут застраховать рынок от повторения в будущем ситуаций с загрязнением нефти, поскольку такой подход не обеспечивает необходимую прозрачность процесса контроля за качеством сырья, сдаваемого в трубопроводную систему.
Lenta.ru 28 августа в 09:42
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Наука

Геями не рождаются. Генетика всего лишь на 25% определяет ориентацию

Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Общество

Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей

В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Происшествия

В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков

В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».
Известия 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное