с чего всё началось

В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2

Армия и оружие Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Происшествия В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Технологии Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.

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Армия и оружие Американский военный погиб в Афганистане В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна» Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

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Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

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Политика Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.

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