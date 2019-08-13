Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в ЯкутииИзвестия 20:05
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Космос
Новый российский скафандр могут изготовить из композитных материалов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов.
Обновлено в 22:32
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Технологии
Бизнес предложил новую схему онлайн-продаж алкоголя
Новый способ легализации продаж алкоголя в Сети предложила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:14
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено в 22:07
Общество
Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать
Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
Обновлено в 22:06
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Экономика
Полугодовая дивидендная доходность «Полюса» может составить 4,6%
Всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд руб. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за I полугодие 2019 г. составила 93,312 млрд руб. "Газпром нефть" рассматривает переход с промежуточных дивидендов за 9 месяцев на полугодовые выплаты, сообщил финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Пятерых засыпало при обрушении грунта в аэропорту Новосибирска
Пятеро рабочих пострадали от обрушения грунта при проведении работ в «Толмачёво», передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:06
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено в 10:01
Политика
Лондон готов вместе с Брюсселем пересмотреть сделку по Brexit
Фото: mycustomer.com Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit.
Обновлено в 21:35
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Впервые за восемь лет золотовалютные резервы России могут превысить резервы Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:05
Религия
В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент с грубым крещением годовалого малыша священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием.
Обновлено в 20:36
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Обновлено вчера в 12:19
Космос
В Сети показали марсоход от Land Rover
Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Происшествия
На Енисейском рынке Красноярска произошел пожар
Крупный пожар вспыхнул на Енисейском рынке в Красноярске, площадь возгорания составила 1 тыс. квадратных метров, пишет News.ru со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 09:31
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19