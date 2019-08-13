Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в ЯкутииИзвестия 20:05

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.
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В ДТП на трассе «Лена» в Якутии погибли пять человек

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Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
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