В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграциейВести.Ru 18:38

В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией. Это власти республики и её столицы пообещали на встрече с жителями. Поводом стало резонансное преступление, в совершении которого подозревают мигрантов.

В Якутии усилят борьбу с нелегальной миграцией

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