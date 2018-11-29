Происшествия
СК начал проверку после гибели рабочего на угольной шахте в Якутии
СК начал проверку после гибели рабочего на угольной шахте в ЯкутииРоссийская газета02:42
Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) начало процессуальную проверку по факту гибели сотрудника на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе во время обрушения горной породы. Следователи установят, стали ли причиной смерти человека нарушения требований охраны труда.
Российская газета02:42
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