Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) начало процессуальную проверку по факту гибели сотрудника на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе во время обрушения горной породы. Следователи установят, стали ли причиной смерти человека нарушения требований охраны труда.

СК начал проверку после гибели рабочего на угольной шахте в Якутии

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