Происшествия

В Якутии оказавшегося под завалом шахтера нашли мертвым
Российская газета
00:09

Человека, оказавшегося под завалом на 230-метровой глубине после обрушения горной породы на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии, обнаружили мертвым.
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