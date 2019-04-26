Экономика
В Якутии началось строительство мощной судоверфиРоссийская газета 01:53
Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. На строительство выделено более 5,7 миллиарда рублей, в том числе более четырех миллиардов - из федерального бюджета. Мощность судоверфи позволит ежегодно строить до 10 судов различного класса.
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