Экономика

В Якутии началось строительство мощной судоверфиРоссийская газета 01:53

Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. На строительство выделено более 5,7 миллиарда рублей, в том числе более четырех миллиардов - из федерального бюджета. Мощность судоверфи позволит ежегодно строить до 10 судов различного класса.
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Строительство судоверфи стартовало в поселке в Якутии

Известия07:05

Строительство судоверфи началось в поселке Жатай

Якутия 24вчера в 21:52

Айсен Николаев: Жатайская судоверфь вдохнет новую жизнь в развитие речного флота республики

ИА ЯСИА07:04

В Якутии началось строительство мощной судоверфи

Российская газета01:53

В Якутии началось строительство судоверфи для модернизации арктического пароходства

ТАССвчера в 22:03

Якутская судоверфь даст 700 рабочих мест

КП - Якутия03:16

Первая свая высокотехнологичной Жатайской судоверфи установлена!

SakhaLife.ru01:22
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы

Министерство юстиции США захотело получить информацию о возможных связях украинских деятелей с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:40
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии

Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания украинского парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 04:41
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика

Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по позициям боевиков в Сирии

Обновлено в 08:33
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Обновлено в 07:35
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Технологии

X5 Retail Group запускает собственную службу доставки

В X5 Retail Group говорят о выходе на штатный режим работы до конца этого года.
Обновлено в 07:39
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия

На берегу реки в Калининском районе нашли тело семилетней девочки

Обновлено в 02:49
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

Суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде

Дзержинский районный суд отпустил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" Михаила Цакунова под подписку о невыезде.
Обновлено в 07:56
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