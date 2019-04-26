Экономика
В Якутии началось строительство мощной судоверфиРоссийская газета 01:53
Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. На строительство выделено более 5,7 миллиарда рублей, в том числе более четырех миллиардов - из федерального бюджета. Мощность судоверфи позволит ежегодно строить до 10 судов различного класса.
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Здоровье
Столичных пенсионеров массово лечат от маразма
Пожилая элегантная дама сидит на диване в кабинете директора «Клиники Памяти» Виктора Савилова.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Военных в США заставят отчитываться о встречах с НЛО
Как подтвердила артистка, всё произошло ещё 28 лет назад в её родном доме в Нальчике.
Обновлено в 06:16
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Футбол
Тренер «Зенита» Семак анонсировал изменения в стартовом составе
На предматчевой конференции в пятницу, 26 апреля главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации клуба и возможной ротации состава игроков в грядущих матчах.
Обновлено в 07:12
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Авто
Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге
Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
Обновлено в 08:22
Авто
Honda официально представила кроссовер Honda BR-V
В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Политика
The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год
Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 08:49
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автомобильный завод представил обновлённый «Патриот», созданный специально для дорожно-патрульной службы (ДПС).
Обновлено в 02:58
Политика
Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:09
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Космос
Объяснено появление нового атмосферного явления
Обновлено в 08:16
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи
Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57