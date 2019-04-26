Экономика

В Якутии началось строительство мощной судоверфиРоссийская газета 01:53

Жатайская судоверфь станет одним из ключевых звеньев в развитии восточного сектора Арктики. На строительство выделено более 5,7 миллиарда рублей, в том числе более четырех миллиардов - из федерального бюджета. Мощность судоверфи позволит ежегодно строить до 10 судов различного класса.
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В Якутии началось строительство судоверфи для модернизации арктического пароходства

ТАССвчера в 22:03

Якутская судоверфь даст 700 рабочих мест

КП - Якутия03:16

Айсен Николаев: Жатайская судоверфь вдохнет новую жизнь в развитие речного флота республики

ИА ЯСИА07:04

В Якутии началось строительство мощной судоверфи

Российская газета01:53

Строительство судоверфи стартовало в поселке в Якутии

Известия07:05

Строительство судоверфи началось в поселке Жатай

Якутия 24вчера в 21:52

Первая свая высокотехнологичной Жатайской судоверфи установлена!

SakhaLife.ru01:22
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Обновлено в 09:24
Здоровье

Столичных пенсионеров массово лечат от маразма

Пожилая элегантная дама сидит на диване в кабинете директора «Клиники Памяти» Виктора Савилова.
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Происшествия

Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Хоккей

Место названо: в Омске начнут строить новую арену на 12 тысяч зрителей

Обновлено в 09:20
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Военных в США заставят отчитываться о встречах с НЛО

Как подтвердила артистка, всё произошло ещё 28 лет назад в её родном доме в Нальчике.
Обновлено в 06:16
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Футбол

Тренер «Зенита» Семак анонсировал изменения в стартовом составе

На предматчевой конференции в пятницу, 26 апреля главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации клуба и возможной ротации состава игроков в грядущих матчах.
Обновлено в 07:12
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Авто

Названы самые распространённые проблемы водителей в Петербурге

Главной проблемой петербургских водителей является севший аккумулятор.
Обновлено в 08:22
Авто

Honda официально представила кроссовер Honda BR-V

В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Политика

The Bell: Россия потратит на пенсии жителям Донбасса не менее 100 миллиардов рублей в год

Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 08:49
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

УАЗ представил «Патриот» для ДПС

Ульяновский автомобильный завод представил обновлённый «Патриот», созданный специально для дорожно-патрульной службы (ДПС).
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Анкара не намерена отказываться ни от С-400, ни от Patriot

Обновлено в 06:35
Политика

Трамп высоко оценил заявления Путина после встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского лидера Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:09
Футбол

ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Политика

СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Космос

Объяснено появление нового атмосферного явления

Обновлено в 08:16
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи

Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
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