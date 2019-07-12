с чего всё началось

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Автоспорт Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Политика Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

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Технологии YouTube сформирует образовательные плейлисты YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.

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Экономика Минтруд увеличит прожиточный минимум «Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.

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Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

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Экономика ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.

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