Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейскогоРБК 13:05
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.
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с чего всё началось
«По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.Коммерсантъ13:40
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Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:55
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Экономика
Минтруд увеличит прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны
Президент «Высшей школы экономики» произнес в Сколково страшные слова о том, что через 10 лет практически полностью исчезнет профессия продавца и охранника.
Обновлено в 12:25
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 4 поступил в продажу в России
Обновлено в 15:36
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала
Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера
В Екатеринбурге проходят обыски у участников акции в защиту сквера, где хотели строить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 02:59
Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова
В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Политика
Пропажа денег и падение рейтингов: за что Путин уволил губернатора Севастополя
В четверг Путин снял с поста главу Севастополя Овсянникова. Пресс-секретарь Песков заметил, что губернатор сам попросил уволить его.
Обновлено в 14:36