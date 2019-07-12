с чего всё началось

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Экономика Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Происшествия 28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.

Космос Через пропасть От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.

Кино Обнаружены три неизданных сценария Стэнли Кубрика В Великобритании обнаружили неизданные рукописи кинорежиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian.

Космос Уфологи: Инопланетяне испытали новый корабль возле МКС В Сети появились снимки, на которых уфологи рассмотрели новый необычный корабль инопланетян возле Международной космической станции.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Авто Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».

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Политика На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.

Происшествия Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован Несмотря на высокую температуру внутри здания и сильное задымление, пожарным удалось потушить возгорание в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Гаджеты Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.

Армия и оружие Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим «Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

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Политика «Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Происшествия Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.

Авто FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.

Игры Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.

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