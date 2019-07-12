Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейскогоРБК 13:05

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.
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«Супруг женщины из окна дома открыл огонь из карабина «Тигр» по патрульной машине, в результате от полученных ранений сотрудник Росгвардии погиб на месте», — говорится в сообщении
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Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
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Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Политика

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Политика

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Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Экономика

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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.
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Политика

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Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена".
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Компания Huawei до сих пор считает Android предпочтительной операционной системой для своих мобильных устройств.
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Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
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