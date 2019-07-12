с чего всё началось

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Гаджеты Xiaomi подтвердила скорый выход смартфона Xiaomi Mi A3 Китайская компания Xiaomi официально подтвердила скорый выход нового смартфона, который выйдет под названием Xiaomi Mi A3.

Происшествия Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

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Армия и оружие Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом 56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.

Футбол Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (Перерыв) Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Энергетика Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

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Экономика ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

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Гаджеты Huawei пока не решила, станет ли Hongmeng OS заменой Android Компания Huawei до сих пор считает Android предпочтительной операционной системой для своих мобильных устройств.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США Юлия Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым и детьми Андреем и Таисией отправились в долгожданное путешествие в США.

Игры В Cyberpunk 2077 будет нельзя убивать сюжетных персонажей и детей Игроку ответили, что в игре будет нельзя атаковать детей и сюжетных персонажей.

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Политика Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.