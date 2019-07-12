с чего всё началось

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Правоохранители выехали на место, где произошел семейный конфликт.

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

Политика Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе» Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.

Политика Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400 Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.

Происшествия Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Общество Россияне не экономят на мороженом при падении доходов Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.

Космос Через пропасть От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.

Политика Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве «В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Экономика ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.

Транспорт В Челябинске предложили перестроить рынок в транспортно-пересадочный узел Администрации города предложили организовать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на месте строительного рынка Перекресток .

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Шоу-бизнес Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь» Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.

Шоу-бизнес Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне Едва начав выходить в свет после родов, Меган Маркл приехала в Уимблдон, чтобы посмотреть на игру Серены Уильямс на престижном теннисном турнире.

Общество В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

Гаджеты Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.

Происшествия Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Политика Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.

Общество Югра – в выигрыше По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по количеству проектов-победителей среди регионов УрФО.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.