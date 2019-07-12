Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собойТАСС 12:58

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Правоохранители выехали на место, где произошел семейный конфликт.
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с чего всё началось
«По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине»,— сообщает
 пресс-служба регионального управления СКР.
Коммерсантъ13:40

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Скандалист и заядлый охотник. Что известно об убийце росгвардейцев в Якутии

Телеканал 360°16:58

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РИА Новости12:46

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Якутии

RT на русском14:56

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РБК13:05

Сотрудник Росгвардии погиб в результате обстрела полицейской машины в Среднеколымске

Якутия 2413:04

В Якутии возбудили дело по факту стрельбы, в результате которой погиб росгвардеец

ТАСС15:10

В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе

Lenta.ru13:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Обновлено в 18:39
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Общество

Россияне не экономят на мороженом при падении доходов

Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Космос

Через пропасть

От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
Обновлено в 12:50
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Транспорт

В Челябинске предложили перестроить рынок в транспортно-пересадочный узел

Администрации города предложили организовать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на месте строительного рынка Перекресток .
Обновлено в 09:05
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне

Едва начав выходить в свет после родов, Меган Маркл приехала в Уимблдон, чтобы посмотреть на игру Серены Уильямс на престижном теннисном турнире.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Общество

В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 03:59
Гаджеты

Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено в 13:01
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
Происшествия

Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Общество

Югра – в выигрыше

По информации Центра гражданских и социальных инициатив Югры, Ханты-Мансийский автономный округ вошел в тройку лидеров по количеству проектов-победителей среди регионов УрФО.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
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