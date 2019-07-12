Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собойBFM.ru 12:53

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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с чего всё началось
«По прибытии к дому супруг женщины из окна открыл огонь из карабина "Тигр" по патрульной автомашине»,— сообщает
 пресс-служба регионального управления СКР.
Коммерсантъ13:40

Подробнее о событии

Скандалист и заядлый охотник. Что известно об убийце росгвардейцев в Якутии

Телеканал 360°16:58

Сотрудник Росгвардии погиб в результате обстрела полицейской машины в Среднеколымске

Якутия 2413:04

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Якутии

RT на русском14:56

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РБК13:05

В Якутии возбудили дело по факту стрельбы, в результате которой погиб росгвардеец

ТАСС15:10

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

РИА Новости12:46

В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе

Lenta.ru13:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Обновлено в 13:09
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Культура

Капля искусства: работы Жауме Пленсы задействуют нетипичные материалы

Обновлено в 09:30
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Музыка

Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал прошел в Финляндии

Обновлено в 00:39
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Обновлено в 18:39
Космос

Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова 20 лет планировала семейную поездку в США

Актриса разместила в Instagram фото, в подписи к которому призналась, что планировала семейную поездку 20 лет.
Обновлено в 12:21
Общество

Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet)

Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.
Обновлено в 18:22
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.
Обновлено в 11:35
Политика

Трамп намерен уволить главу нацразведки

Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:17
Экономика

Козак не исключает продления субсидий на покупку сельхозтехники

По мнению Бабкина, переходный период нужен "минимум на 2 года", а в 2020 г. на параллельное действие обеих программ сразу потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено в 13:26
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
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