с чего всё началось

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Происшествия США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова 20 лет планировала семейную поездку в США Актриса разместила в Instagram фото, в подписи к которому призналась, что планировала семейную поездку 20 лет.

Общество Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet) Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Экономика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.

Политика Трамп намерен уволить главу нацразведки Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.

Экономика Козак не исключает продления субсидий на покупку сельхозтехники По мнению Бабкина, переходный период нужен "минимум на 2 года", а в 2020 г. на параллельное действие обеих программ сразу потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак.

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.

Наука Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.