с чего всё началось

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.

Авто Nissan тизером анонсировал новое поколение Nissan Juke Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".

Общество Как выбрать вуз, если не знаешь, куда поступить Для абитуриентов, которые знают свои баллы, но еще не решили, куда будут подавать документы, на «Поступи Онлайн» есть сразу два бесплатных сервиса.

Общество Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.

Происшествия В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Экономика АЛРОСА реализовала крупные алмазы на $8,2 млн на аукционе в Израиле АЛРОСА провела аукцион по продаже крупных алмазов в Израиле, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия В Туве паводок подтопил 80 придомовых территорий В посёлке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Космос На Марс отправят роботов-скалолазов На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.

Политика В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.

Происшествия В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Происшествия Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Общество Роструд напомнил допустимый возраст начала трудовой деятельности Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что граждане Российской Федерации вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет.

Шоу-бизнес Екатерина Колисниченко выписалась из роддома Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.

Общество Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.

Авто Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.