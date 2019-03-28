В Якутии запретили мигрантам работатьКоммерсантъ 05:29

с чего всё началось

Иностранным гражданам, которые работали в Якутии на основе патента, запретили торговать, производить продукты, напитки, одежду, а также работать водителями, таксистами и машинистами. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Такие меры власти приняли после антимигрантских протестов.

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