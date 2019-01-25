Происшествия
В Якутске эвакуировали здания мэрии и поликлиникиИА ЯСИА вчера в 20:49
Сегодня утром поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях Якутска. Были эвакуированы работники и посетители мэрии и поликлиники №3. Как сообщил ЯСИА сотрудник мэрии, эвакуацию объявили 9.50 утра. Около часа саперы и кинологи работали в здании.
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В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник
КП - Якутиявчера в 21:50
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Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Выживший штурман рассказал о столкновении двух Су-34
Экипаж катапультировался – в этот момент, как рассказал штурман, он в последний раз видел купол парашюта своего командира (в настоящее время пилот не найден).
Обновлено в 02:38
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
ФСБ изъяла около 40 кг запрещенных веществ у наркоторговцев из Москвы
Обновлено в 02:20
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Происшествия
В Киеве неизвестные напали на журналистов
Неизвестные напали на журналистов в Киеве, избили их и забрали сумку с деньгами, возбуждено уголовное дело по статье "разбой", сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»
Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Авто
Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике
Обновлено вчера в 13:20
Политика
В Раде пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой
Депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В регионах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании
Помимо учебных заведений, сообщения о "минировании" поступили и в ряд медицинских - к примеру, в областную детскую больницу, Иркутскую районную больницу, а также в областной психиатрический диспансер №1. В каждой из клиник прошла эвакуация пациентов и персонала.
Обновлено в 02:51
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Сразу четыре тигренка попали на видео в нацпарке в Приморье
Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс»
Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Киеве заявили о неизбежности договора с Россией на транзит газа
России придется подписать контракт с Киевом на транзит газа в Европу, так как остается необходимость обеспечивать поставки до строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:55
Космос
Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2
Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.
Обновлено в 02:21
Общество
В России могут построить космодром для частного космического туризма
Российская компания "КосмоКурс", которая разрабатывает корабль для частных суборбитальных полетов, планирует построить космодром в Центральной России.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля
Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.
Обновлено вчера в 23:56
Финансы
ЦБ возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке 1 февраля
Банк России с 1 февраля возобновляет отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:30
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено вчера в 09:15
Культура
Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле
Обновлено в 00:48
Наука
Ученые нашли в Китае останки древнего «утконоса»
Исследователи обнаружили останки странного создания в провинции Хэбэй.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье
В России утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
В России разработан и утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа, содержащую в своем составе четыре актуальных штамма вирусов гриппа – А(H1N1)09, A(H3N2), а также двух линий вирусов гриппа В. Об этом сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:45