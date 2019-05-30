В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана АссанжаТАСС вчера в 20:26

с чего всё началось

Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш. Как сообщила в среду WikiLeaks в Twitter, Ассанжа переместили в больничное отделение пенитенциарного учреждения.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Происшествия Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи на стройке в Ульяновске Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.

Происшествия В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.

Футбол Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи» "Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД «К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Футбол Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.

Армия и оружие Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Футбол «Челси» стал победителем Лиги Европы Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Авто В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.

Технологии Американцы представили водородное аэротакси Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.

Общество Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.

Происшествия Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.