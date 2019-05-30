Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана АссанжаТАСС вчера в 20:26
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш. Как сообщила в среду WikiLeaks в Twitter, Ассанжа переместили в больничное отделение пенитенциарного учреждения.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш в предместье Лондона, заявили представители организации в Twitter.Коммерсантъ04:19
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