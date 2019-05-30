Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмыРБК вчера в 21:05
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.
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Общество
Выпускники сдали первый обязательный ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
Apple получила патент на складной экран
Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили вопросы поставки российских комплексов С-400
Глава коммуникационного ведомства администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками российских комплексов С-400.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Транспорт
«Яндекс.Такси» поймает вертолеты
В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск
До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT
В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
Обновлено в 00:13
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Энергетика
Рост цен на бензин на Украине связали с Россией
В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Религия
«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Щегол» с Николь Кидман
Компания Warner Bros выложила в Сеть трейлер фильма "Щегол", снятого на основе бестселлера Донны Тартт.
Обновлено вчера в 13:49
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено вчера в 04:03
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими
Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01