В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмыРБК вчера в 21:05

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

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