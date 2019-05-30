Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмыРБК вчера в 21:05

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в Twitter.
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WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

Вести.Ruвчера в 21:25

Состояние здоровья Джулиана Ассанжа ухудшилось

Эхо Москвывчера в 21:07

В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

ТАССвчера в 20:26

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

РБКвчера в 21:05

Основателя WikiLeaks перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне

Интерфаксвчера в 20:07

Ассанжа перевели в тюремную больницу

РИА Новостивчера в 19:14

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное крыло тюрьмы Белмарш

RT на русскомвчера в 18:37
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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