Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвиненийLenta.ru 16:27
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. Вашингтон обвинил Ассанжа в нарушении закона о шпионаже.
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.
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Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Гороскоп предсказывает Раку новые и незабываемые знакомства, а Водолей найдет эффективные способы укрепления здоровья – гороскоп на 24 мая
Рак Гороскоп предсказывает Раку новые и незабываемые знакомства.
Обновлено в 17:00
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Общество
Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
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Обновлено в 16:57
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
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Летнее тепло придёт в Красноярск на выходных
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Обновлено в 20:25
Экономика
Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны
Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено в 12:17
Общество
Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:21