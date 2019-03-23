Интернет
В WhatsApp появятся новые функцииРИА Новости вчера в 23:01
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам. Об этом сообщает портал WABetaInfo. Одна из функций называется "информация о переадресации".
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Политика
Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.
Обновлено в 01:36
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики
Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Футбол
Сборная Португалии сыграла вничью с Украиной в отборе ЧЕ по футболу
Ранее Жиру заявил, что завершит карьеру в сборной Франции по футболу после Евро-2020.
Обновлено в 01:27
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП под Благовещенском
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Пакистан стремится к диалогу с Индией – посол
Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба
У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 09:32
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено 21 марта в 22:09
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Космос
Мощная геомагнитная буря приближается к Земле
На планете начнется мощная геомагнитная буря.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено вчера в 23:46
Хоккей
«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд
«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике
Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
На юго-западе Москвы произошел пожар на складе
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию
Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой Жасмин удивила всех своим Bentley Mulsanne
Многие даже решили, что на таком роскошном авто может разъезжать только Алла Пугачева, оказалось, что это Жасмин.
Обновлено вчера в 09:56