Интернет

В WhatsApp тестируют новую функциюREGNUM 01:36

В тестовой бета-версии мессенджера WhatsApp тестируется счётчик переадресаций сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo. В бета-версии мессенджера 2.19.80 тестируется функция, позволяющая получить дополнительную информацию о сообщении.
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WhatsApp внедряет новые функции

News.ru01:24

В WhatsApp появятся новые функции

Аргументы и Факты00:24

WhatsApp получит новую опцию по борьбе со спамом

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В WhatsApp появятся новые функции

Известиявчера в 23:39

В WhatsApp появятся функции для борьбы со спамом

Говорит Москва02:19

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новостивчера в 23:01

В WhatsApp появятся новые функции

URA.Ru01:45
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Политика

Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Спорт

Йоханнес Бе: «Хочется выиграть все три гонки в Холменколлене»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после окончания спринта отметил, что хотел бы победить во всех трех гонках на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Обновлено вчера в 13:40
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Наука

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Нападение на российских военных в Сирии, погибли 6 человек

Пропагандистское издание группировки «Исламское государство» («ИГИЛ», террористическая группировка, запрещённая в России – прим. ред.) опубликовало информацию о том, что в районе населённого пункта Сухна было совершено нападение на колонну российских и сирийских военных, в результате чего были убиты шесть российских военнослужащих, и около двух десятков сирийских солдат.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт

Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Пушков назвал инквизицией запрет на Украине «Мастера и Маргариты»

«Книжная инквизиция в Киеве не дремлет», - написал сенатор.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Технологии

В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского

Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

В Польше построят объект для хранения оружия США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Культура

Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено вчера в 09:00
Спорт

Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины

Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Трамп анонсировал признание Голанских высот территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:46
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА

Обновлено в 00:33
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
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