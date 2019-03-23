Интернет
В WhatsApp тестируют новую функциюREGNUM 01:36
В тестовой бета-версии мессенджера WhatsApp тестируется счётчик переадресаций сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo. В бета-версии мессенджера 2.19.80 тестируется функция, позволяющая получить дополнительную информацию о сообщении.
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Политика
Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Спорт
Йоханнес Бе: «Хочется выиграть все три гонки в Холменколлене»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после окончания спринта отметил, что хотел бы победить во всех трех гонках на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Обновлено вчера в 13:40
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Нападение на российских военных в Сирии, погибли 6 человек
Пропагандистское издание группировки «Исламское государство» («ИГИЛ», террористическая группировка, запрещённая в России – прим. ред.) опубликовало информацию о том, что в районе населённого пункта Сухна было совершено нападение на колонну российских и сирийских военных, в результате чего были убиты шесть российских военнослужащих, и около двух десятков сирийских солдат.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пушков назвал инквизицией запрет на Украине «Мастера и Маргариты»
«Книжная инквизиция в Киеве не дремлет», - написал сенатор.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Технологии
В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского
Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что серийное производство самолетов МС-21 перенесут из-за того, что американские партнеры отказались поставлять композитные материалы.
Обновлено вчера в 09:00
Спорт
Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Трамп анонсировал признание Голанских высот территорией Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:46
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22