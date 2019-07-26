Интернет
В WhatsApp появятся новые функцииРИА Новости 11:54
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo. Нововведения появились в бета-версии мессенджера 2.19.80.16 и должны быть включены в официальное обновление.
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Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители забыли годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, которую оставили родители, поссорившись друг с другом, сообщили в управлении МВД РФ по Казани.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Спорт
19-й этап «Тур де Франс» не был завершен из-за непогоды
19-й этап «Тур де Франс-2019» был остановлен из-за погодных условий. Гонка была прервана за 26 километров до финиша из-за оползней.
Обновлено в 13:00
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Общество
В России принят закон о новых пособиях на детей до трех лет
Закон предусматривает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет в размере прожиточного минимума.
Обновлено 24 июля в 08:43
Музыка
«Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Обновлено в 05:43
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата Кореи
Туринский "Ювентус" сыграл вничью со звёздами чемпионата Республики Кореи.
Обновлено в 11:12
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Пятница может стать самым теплым днем июля
Пятница, 26 июля, может стать самым теплым днем июля в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:55
Политика
МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным»
«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который в с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли»,— сообщили в МИДе (цитата по ТАСС).
Обновлено в 13:35