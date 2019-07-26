Интернет

В WhatsApp обновится функционалОреанда-Новости 15:12

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер WABetaInfo. Теперь, чтобы использовать WhatsApp на вашем компьютере, вам нужно подключить к нему смартфон.
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СМИ узнали о узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону

РБК17:20

В WhatsApp появятся новые функции

Известия12:28

WhatsApp избавят от привязки к смартфону

Lenta.ru13:26

Разработчики WhatsApp внедрят в мессенджер новые функции

РЕН ТВ12:18

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новости11:54

WhatsApp заработает отдельно на миллиардах компьютеров по всему миру

Российская газета10:01

WhatsApp избавится от привязки к смартфону

Ридус06:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – Эрдоган

Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".
Обновлено в 15:30
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество

Роскачество дало советы по сбору грибов

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Экономика

Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair

На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Общество

Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов

Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Экономика

В России резко подорожают сладости

В России могут возрасти цены на кондитерские изделия. Виной всему – повышение НДС на пальмовое масло, которое произойдет через полгода.
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Экономика

Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя

Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
Обновлено в 08:21
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы

В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Примерьте мою корону: Виктория Лопырева отмечает день рождения

Супермодели сегодня исполнилось 36 лет. Виктория Лопырева сегодня отмечает день рождения.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
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Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Транспорт

МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein

Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено в 15:03
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика

Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73%

Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.
Обновлено в 09:37
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Технологии

В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Футбол

Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»

Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Энергетика

Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу

Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Главное