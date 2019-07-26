Интернет

В WhatsApp обновится функционалОреанда-Новости 15:12

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне. Об этом сообщил авторитетный инсайдер WABetaInfo. Теперь, чтобы использовать WhatsApp на вашем компьютере, вам нужно подключить к нему смартфон.
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СМИ узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону

РБК17:20

В WhatsApp появятся новые функции

Известия12:28

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Ридус06:56

Разработчики WhatsApp внедрят в мессенджер новые функции

РЕН ТВ12:18

В WhatsApp появятся новые функции

РИА Новости11:54

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Российская газета10:01

WhatsApp избавят от привязки к смартфону

Lenta.ru13:26
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
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В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.
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Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
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Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

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«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао

Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
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