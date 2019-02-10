Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой ЗемлеРИА Новости 09:07

В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
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В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
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В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

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