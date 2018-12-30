Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
РБК
14:13

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
РБК14:13

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Происшествия

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Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов.
Обновлено в 17:56
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Кино

Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
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В Магнитогорске взорвалась маршрутка

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
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Происшествия

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Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
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Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Спасатели, разбирающие завалы жилого дома в Магнитогорске, обнаружили живого 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют

Жилой дом в Магнитогорске оцеплен, его жильцов эвакуируют В Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, пишет "Медуза" со ссылкой на своего корреспондента.
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Политика

Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
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Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
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Происшествия

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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
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Болсонару вступил в должность президента Бразилии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
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