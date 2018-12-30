Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменовРБК14:13
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
РБК14:13
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