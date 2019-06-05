Происшествия
В Воронежской области загорелся полигон с боеприпасамиБлокнот Воронеж вчера в 11:55
14 июня в Хохольском районе Воронежской области загорелся полигон Погоново с боеприпасами. Причиной стало возгорание сухой травы.
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Появились первые фото и видео горящего военного полигона с боеприпасами под Воронежем
Вести Воронежвчера в 13:41
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:07, Вашингтон
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия
Старший сын Соколова дал показания по делу об убийстве своей матери
Старший сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Максим дал показания по делу об убийстве своей матери, Ирины, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0
14 июня с конвейера линии B0 «АвтоВАЗа» сошел миллионный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба российского брэнда.
Обновлено вчера в 06:07
Авто
Skoda запустила массовое производство нового Superb
Компания Skoda начала массовый выпуск обновленного лифтбека Superb.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Суд отклонил иск бывшей сотрудницы Трампа из-за его насильного поцелуя
Суд Флориды не удовлетворил жалобу бывшей сотрудницы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа против него за нежелательный поцелуй.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера
Слон затоптал насмерть 67-летнего фермера на северо-востоке Ботсваны в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полицейского участка Дукви Азхани Мококомани (Azhani Mokokomani).
Обновлено в 03:54
Экономика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:33
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено 13 июня в 23:52
Финансы
ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку
В дальнейшем ЦБ рассчитывает на установление инфляции в рамках 4%. Положительный прогноз позволил уменьшить ключевую ставку до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Садальский сообщил об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной
Актер Станислав Садальский в Instagram сообщил, что могила матери певицы Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны была уничтожена на Даниловском кладбище.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Футбол
Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась
Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Иркут» вернулся во Владивосток после похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Что еще известно: SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
На северо-востоке Москвы у пенсионера украли более 4 млн рублей
Неизвестный обокрал пенсионера на Угличской улице на северо-востоке Москвы, забрав из его квартиры более 4 млн рублей.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке
Пассажирский авиалайнер Airbus A319, летевший из московского аэропорта Домодедово, во время второго захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара Пашковский задел хвостом землю.
Обновлено в 03:44