Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожарВести.Ru 19:32
По предварительным данным, возгорание возникло на кровле, передает ТАСС. Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности. В тушении огня задействованы 95 человек и около 40 единиц техники.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Американское издание The New York Times принесло извинения за публикацию антисемитской карикатуры с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.
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