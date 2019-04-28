В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»BFM.ru 01:51

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита». Открытое горение ликвидировано, рапортует МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи.

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

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