Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»BFM.ru 01:51

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита». Открытое горение ликвидировано, рапортует МЧС. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи.
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На видео попала эвакуация сотрудников сгоревшего под Воронежем «Магнита»

Вести Воронеж12:01

Прокуратура проведет проверку пожара на распределительном центре «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн09:04

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32

Последствия масштабного пожара на складе «Магнита» сняли с высоты птичьего полета

Вести.Ru09:18

Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

МОЁ! Оnline Воронеж05:07

«Магнит» проведет проверку после пожара под Воронежем

РИА Новости05:03

Жители сел вокруг сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» жалуются на падение напора воды

КП - Воронеж12:02
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол

«Кьево» и «Парма», СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью

В турнирной таблице «Кьево» занимает последнее место, «Парма» идет 15-й. В параллельной встрече СПАЛ сыграл вничью с «Дженоа».
Обновлено в 11:10
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Елена Летучая удивила занятиями отца

Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено в 10:25
Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 08:27
Политика

Продавцов российских книг оштрафовали на Украине

Госкомтелерадио Украины оштрафовало продавцов за ввоз в страну, вопреки запрету, печатной продукции из России.
Обновлено в 08:22
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:41
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика

Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины

По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Авто

Уникальный ЛАЗ-3210, который так и не появился на дорогах

Если бы ЛАЗ-3210 пошел в серийное производство, его стоимость составила ориентировочно 7500 долларов.
Обновлено в 10:23
Футбол

Неймар может быть наказан за удар болельщика по лицу

Нападающий ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 11:56
Происшествия

«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе

Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Экономика

Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger

Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Автоспорт

Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:44
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Кино

Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм

Режиссер оскароносного фильма "Зеленая книга" Питер Фаррелли снимет новую картину.
Обновлено вчера в 12:08
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
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