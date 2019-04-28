Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горениеРИА Новости 01:21
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
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Культура
Валерия считает заслуженной победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Путешествия
Группа россиян застряла в китайском аэропорту
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Политика
Британия разрабатывает план противостояния с РФ
Члены кабинета министров рассчитывают изменить правила работы Палаты лордов, чтобы обязать её членов раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Более 900 человек умерли от лихорадки Эбола с июля прошлого года в ДРК
Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2,4 тыс. человек.
Обновлено в 07:14
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270
Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Выставку «Сирийский перелом» посетили более 320 тыс. человек
Передвижную выставку трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» посетили более 320 тысяч человек на северо-западе и в центральной части России.
Обновлено вчера в 21:56
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Религия
Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху
Обновлено в 06:48
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
Обновлено вчера в 12:38
Религия
Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено вчера в 17:34