На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горениеРИА Новости 01:21

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

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